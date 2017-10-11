Изображения новых банкнот покажут гостям Дня открытых дверей Банка России в Краснодаре

День открытых дверей в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации пройдет 14 октября 2017 года в историческом здании Госбанка на улице Орджоникидзе (пересечение с улицей Красной).

Гости мероприятия смогут познакомиться с изображениями новых банкнот 200 и 2000 рублей, а также с признаками их подлинности. Новые банкноты продолжат существующую городскую серию. На 200-рублевой купюре размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на банкноте номиналом в 2000 рублей – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Также в День открытых дверей можно будет посетить открытый лекторий и принять участие в викторинах. Для посещения музея в историческом здании Госбанка и просмотра интерактивной театрализованной реконструкции «Сцена в отделении конторы Банка города Екатеринодара, конец XIX века» необходимо записаться до 12 октября по тел.: (861) 255-12-42. Для участия в экскурсии при себе нужно иметь паспорт.

День открытых дверей в Южном ГУ Банка России будет проходить по адресу: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 39, с 10:00 до 18:00. Открытые лекции пройдут с 10:30 до 16:00.