На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

На севере и в центральных районах Краснодарского края с 10 по 12 октября сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Краевое управление МЧС призвало жителей и гостей Кубани соблюдать меры пожарной безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 8 (861) 268‑64‑40 или 101.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в ближайшие два дня в крае осадков не ожидается, 12 октября местами возможен кратковременный дождь, гроза. Дневная температура воздуха — 15‑20°С.