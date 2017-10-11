С 11 октября в Краснодаре официально стартует отопительный сезон

Со среды теплоснабжающие организации краевого центра начнут подачу тепла в жилые и другие здания по заявочному принципу.
— Хотя температура наружного воздуха пока достаточно комфортная, тем не менее принято решение начать отопительный сезон на этой неделе. Это позволит к моменту похолодания отрегулировать тепловое хозяйство Краснодара, обеспечить подачу тепла в дома краснодарцев в полном объеме. Такое поручение дал глава города, — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
С 11 октября в Краснодаре официально стартует отопительный сезонСреда, 11 октября 2017 09:53
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Со среды теплоснабжающие организации краевого центра начнут подачу тепла в жилые и другие здания по заявочному принципу.
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