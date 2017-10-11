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В Краснодаре в троллейбусах и трамваях появятся говорящие табло

Среда, 11 октября 2017 09:55
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По данным департамента транспорта и организации дорожного движения, 85,2% общественного транспорта в Краснодаре оборудовано комплектами светодиодных табло для информирования пассажиров. Табло установлены в 268 трамваях, 119 троллейбусах и 170 автобусах.
Радиоинформаторами оснащено 56% подвижного состава — 165 трамваев, 43 троллейбуса и 158 автобусов.

В декабре планируется продолжить установку табло и радиоинформаторов в транспорте в рамках программы «Доступная среда». Комплекты светодиодных табло установят в 14 троллейбусах, а радиоинформаторы — в 11 трамваях, сообщает «Колмово.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

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