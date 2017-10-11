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На Кубани проведут государственную кадастровую оценку в 2018 году‍

Среда, 11 октября 2017 09:56
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Соответствующее решение принято департаментом имущественных отношений региона. В 2018 году будет проведена государственная кадастровая оценка зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, земельных участков из состава земель лесного фонда, земельных участков из состава земель водного фонда, расположенных на территории Краснодарского края, сообщили в краевом ведомстве.

– Проведение государственной кадастровой оценки сегодня – это одна из важнейших задач исполнительной власти на 2018 год, поскольку от результата ее проведения будет зависеть формирование налоговой базы в отношении объектов недвижимости и земельных участков и, как следствие, наполняемость бюджета Краснодарского края, – прокомментировал заместитель губернатора региона Сергей Болдин.

Государственную кадастровую оценку проведет ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ».

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