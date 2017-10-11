Ребята из «Молодежки ОНФ» провели в Краснодаре донорскую акцию «Поделись частичкою своей»

В краевой столице благотворительная акция, направленная на пополнение запасов крови и ее компонентов, была организована молодежным активом Общероссийского народного фронта в тесном сотрудничестве с ГУЗ «Станция переливания крови». Ранним утром специальная передвижная лаборатория распахнула свои двери для молодежи.

Узнав о проведении акции из социальных сетей, более 80 человек выразили желание сделать благое дело. С момента объявления о ее проведении списки желающих сдать свою кровь на благо других пополнялись ежедневно. Среди них – студенты, спортсмены, работающая молодежь. Все они с готовностью и пониманием отнеслись к необходимости проведения медицинских проверок и соблюдения специальной диеты. Но в итоге, кровь сдали только 23 человека, остальным медицинские работники отказали – для предотвращения излишнего вреда здоровью. Очередь перед лабораторией растянулась почти на 5 часов.

Донорская акция состоит из двух частей, во второй части которой ребята из «Молодежки» планируют приобрести на вырученные деньги спортивные принадлежности для воспитанников детского дома и посетить детей, оставшихся без попечения родителей в самое ближайшее время. Более того, активисты устроят для детей и показательные выступления спортивной направленностью, с целью вовлечения подрастающего поколения в спорт и здоровый образ жизни.

Следует особо отметить, что акция проходит исключительно на добровольной основе и некоторые ребята, у которых по каким-либо причинам кровь не взяли, внесли свой посильный вклад, положив в короб для пожертвований денежные купюры различного достоинства.

«Наша задача - действовать! И мы хотим уже сегодня привлекать молодежь к благотворительности, вовлекать все больше молодых людей в активную жизнь. Не нужно ждать, пока кто-то придет и все изменит, мы сами можем многое, можем уже сейчас, так давайте творить перемены вместе, задавать тон в своих регионах, чтобы молодые люди могли гордиться своей страной, доверять Президенту и стремиться к лучшему!» - прокомментировал акцию лидер «Молодежки ОНФ» в Краснодарском крае Сергей Урайкин.

С учетом широкого отклика среди молодежи, такую акцию планируется повторить и в дальнейшем, а также провести ее во всех районах Кубани.