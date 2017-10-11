В Краснодаре пройдет конференция для ветеринаров

26 октября в Краснодаре состоится бесплатная ветеринарная конференция, посвященная неврологии и хирургии. Краснодар вошел в число крупнейших городов России, в которых проводятся конференции и семинары для ветеринарных специалистов в рамках образовательной программы Purina Partners.

Мероприятие состоится по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская 87, «Форум-Отель».

Вход на мероприятие свободный, зарегистрироваться можно уже на месте.

Конференция посвящена клиническому применению неврологии в повседневной практике ветеринарного врача и будет полезна как начинающим ветеринарным специалистам, так и опытным врачам. Своими знаниями поделятся высококвалифицированные лекторы:

Лапшин Максим Николаевич – Ветеринарный врач – невропатолог, врач МРТ диагностики, главный врач филиала Чертаново СВК «Свой Доктор»;

– Ветеринарный врач – невропатолог, врач МРТ диагностики, главный врач филиала Чертаново СВК «Свой Доктор»; Акимов Антон Валентинович – главный врач Инновационного Ветеринарного Центра Московской Ветеринарной Академии им. К.И. Скрябина, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной хирургии.

Программа конференции:

09.00 – 10.00Регистрация участников

10.00 – 11.40Топическая диагностика патологий головного мозга. Консервативное лечение патологий головного мозга (Лапшин М.Н.)

11.40 – 11.50Перерыв

11.50 – 13.30Хирургическое лечение травматических повреждений области головы. Хирургическое лечение патологий головного мозга. Хирургическое лечение патологий среднего уха (Акимов А.В.)

13.30 – 14.00Ветеринарные диеты PURINA

14.00 – 14.30Обед

14.30 – 16.10Топическая диагностика патологий спинного мозга. Консервативное лечение патологий спинного мозга (Лапшин М.Н.)

16.10 – 17.50Хирургическое лечение патологий грудопоясничного отдела позвоночника. Хирургическое лечение патологий шейного отдела позвоночника (Акимов А.В.)

17.50 – 18.30Интерактивный разбор клинических случаев (Лапшин М.Н., Акимов А.В.)

По окончании каждому участнику будет выдан сертификат.

Образовательная программа Purina Partners запущена в 2015 году и предусматривает проведение бесплатных ветеринарных конференций и семинаров для врачей в крупнейших городах России. Как мировой эксперт в области питания домашних животных и ветеринарии «Нестле Пурина» стремится реализовывать и поддерживать проекты, направленные на развитие ветеринарной профессии в России и обмен знаниями и опытом между специалистами.