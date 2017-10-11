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В Краснодаре пройдет конференция для ветеринаров

Среда, 11 октября 2017 12:39
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26 октября в Краснодаре состоится бесплатная ветеринарная конференция, посвященная неврологии и хирургии.  Краснодар вошел в число крупнейших городов России, в которых проводятся конференции и семинары для ветеринарных специалистов в рамках образовательной программы Purina Partners. 

Мероприятие состоится по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская 87, «Форум-Отель». 

Вход на мероприятие свободныйзарегистрироваться можно уже на месте.  

Конференция посвящена клиническому применению неврологии в повседневной практике ветеринарного врача и будет полезна как начинающим ветеринарным специалистам, так и опытным врачам. Своими знаниями поделятся высококвалифицированные лекторы:  

  • Лапшин Максим Николаевич – Ветеринарный врач – невропатолог, врач МРТ диагностики, главный врач филиала Чертаново СВК «Свой Доктор»; 
  • Акимов Антон Валентинович – главный врач Инновационного Ветеринарного Центра Московской Ветеринарной Академии им. К.И. Скрябина, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной хирургии. 

Программа конференции: 

09.00 – 10.00Регистрация участников  

10.00 – 11.40Топическая диагностика патологий головного мозга. Консервативное лечение патологий головного мозга (Лапшин М.Н.) 

11.40 – 11.50Перерыв  

11.50 – 13.30Хирургическое лечение травматических повреждений области головы. Хирургическое лечение патологий головного мозга. Хирургическое лечение патологий среднего уха (Акимов А.В.) 

13.30 – 14.00Ветеринарные диеты PURINA 

14.00 – 14.30Обед  

14.30 – 16.10Топическая диагностика патологий спинного мозга. Консервативное лечение патологий спинного мозга (Лапшин М.Н.) 

16.10 – 17.50Хирургическое лечение патологий грудопоясничного отдела позвоночника. Хирургическое лечение патологий шейного отдела позвоночника (Акимов А.В.)  

17.50 – 18.30Интерактивный разбор клинических случаев (Лапшин М.Н., Акимов А.В.) 

По окончании каждому участнику будет выдан сертификат. 

Образовательная программа Purina Partners запущена в 2015 году и предусматривает проведение бесплатных ветеринарных конференций и семинаров для врачей в крупнейших городах России. Как мировой эксперт в области питания домашних животных и ветеринарии «Нестле Пурина» стремится реализовывать и поддерживать проекты, направленные на развитие ветеринарной профессии в России и обмен знаниями и опытом между специалистами. 

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