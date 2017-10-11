Наказание за безответственное хранение

Не довели до добра жительницу Хостинского района г. Сочи игры с законом. Всё началось с того, что суд обязал гражданку возместить материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, а также судебные расходы. Общая сумма задолженности составила более 2 миллионов рублей.

В рамках взыскания судебным приставом-исполнителем был наложен арест на имущество женщины – автомобиль «Peugeot-3008». Автотранспортное средство было оставлено женщине на ответственное хранение, без права пользования. Кроме того, должнице под роспись было вручено требование о предоставлении арестованного автомобиля в течение 4 суток, а также предупреждение об уголовной ответственности предусмотренной ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Однако хранительница оказалась безответственной. Официальные документы и даже предупреждение об уголовной ответственности не помешали горе-хранительнице проигнорировать требования представителей закона. Она продолжала пользоваться автомобилем и не думала о передаче его судебным приставам.

Впрочем, это было опрометчивым решением. Гражданка была привлечена к административной ответственности. А в настоящее время дознавателем Хостинского районного отдела судебных приставов г. Сочи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ, материалы которого готовятся для передачи в суд для дальнейшего рассмотрения.