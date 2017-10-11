Экспедиция к месту падения самолёта

Поисковики УФССП России по Краснодарскому краю провели к месту падения самолета-штурмовика Ил-2, сбитого 23 сентября 1942 года в небе над Абинским районом, внука погибшего летчика Георгия Попандопуло. Родственник героя, тоже Георгий, прибыл в Краснодарский край из Москвы, чтобы забрать останки деда и установить на месте гибели боевой машины памятную табличку.

Абинская группа Краснодарской краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» проводили внука на скорбное место, которое было обнаружено в марте текущего года на окраине бывшего хутора Куафо. В мае была организована вторая экспедиция, которая окончила работы на месте падения – после выездов пришло время кропотливого изучения архивов.

По крупицам собирая информацию, поисковики выявили героические факты доблестной службы старшего лейтенанта. Так, за спасение командира звена капитана Касторного – ведущего Георгия Попандопуло – он был награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Эта награда нашла его уже после смерти. Внук летчика вспоминал, что после гибели деда его супруга переписывалась с тем самым спасенным им капитаном, пока тот тоже не погиб в 1943 году.

Более подробно о гибели Георгия Попандопуло его внуку рассказал заместитель руководителя ККОПО «Кубанской плацдарм» Евгений Порфирьев:

- 20 сентября 1942 года 83-я бригада морской пехоты перешла в контрнаступление в направлении станицы Абинская, и к 23 сентября вышла на рубежи Куафо – высота 42.7 – высота 170.7. В результате успешных действий советских частей 3-я горнострелковая дивизия румын была отброшена на южные окраины станицы Абинской. Чтобы удержать позиции, противник начал переброску резервов по дороге из Абинской в Шапсугскую. Эти колонны с живой силой и техникой стали целью наших штурмовиков из 18-го штурмового авиационного полка 23 сентября 1942 года. Раз за разом Ил-2 Георгия Попандопуло заходил на цель в районе высоты 42.7 над излучиной реки Абин, обрушивая на врага боезапас. В ответ в штурмовиков летели сотни зарядов зенитной артиллерии, позиции которых располагались вдоль дороги и на господствующих вершинах.

В случае попадания в самолет зенитного снаряда на сверхмалых высотах пилоты штурмовой авиации не имели ни времени, ни возможности покинуть машину. При очередном заходе на цель в Ил-2 Георгия Попандопуло попал снаряд. Объятая пламенем машина, сохраняя угол атаки, пронеслась еще пару километров вдоль горного ущелья, соединяющего долины рек Абин и Куафо и взорвалась, врезавшись в землю…

Примечательно, что краснодарские поисковики в своей работе не раз выходили за пределы региона. Участником экспедиции, в ходе которой был обнаружен Ил-2 Георгия Попандопуло, стал Виталий Еремин, внук летчика-героя Василия Островского, также погибшего в кубанском небе. По приглашению ПО «Долг» Управления ФССП России по Краснодарскому краю он приезжал из Брянска в канун Великой Победы, чтобы побывать на месте падения самолета своего деда.