Дети отдохнут в России

Россия должна стать важной точкой на мировой карте детского отдыха. Об этом заявил заместитель министра образования и науки нашей страны Павел Зенькевич в рамках Международного конгресса лагерей на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

- В 2017 году в российских лагерях отдохнули порядка 5 миллионов 200 тысяч детей. Перед нами стоит задача не только развить эту структуру, увеличить количество детей, но и сделать нашу страну одной из важных точек на мировой карте детского отдыха, увеличить число детей из-за рубежа, которые будут приезжать в Россию, знакомиться с ее культурой, со сверстниками, отдыхать в отечественных международных и общероссийских центрах детского отдыха, - отметил Павел Зенькевич.

Международный конгресс лагерей – самое важное мероприятие отрасли детского оздоровления и отдыха. Начиная с 1983 года, он традиционно проходит раз в три года и обеспечивает международный диалог участников по вопросам сотрудничества и развития инновационных образовательных проектов. Уникальная площадка позволяет собрать представителей ключевых индустрий развития сектора детского отдыха в одном месте, обменяться опытом, найти новых партнеров, посмотреть практическую реализацию схожих программ по всему миру. В разное время конгресс принимали Торонто, Токио, Вашингтон, Мельбурн, Мехико, Гонконг и другие города мира. На курорте «Роза Хутор» в Сочи собрались более 1000 специалистов отрасли детского отдыха из 32 государств.

- Конгресс детских лагерей служит совершенствованию системы детского отдыха и оздоровления, поднятию ее на более профессиональный и качественный уровень. Сегодня этой теме в нашей стране уделяется много внимания. Это правильно, потому что именно в детском возрасте закладываются те ценности, которые в дальнейшем развиваются у молодого человека. Детские оздоровительные лагеря — это площадки, на которых ребенок проходит очень серьезные испытания, проходит школу жизни. Находясь в лагере 21 день, ребенок познает очень многое, учится работать в команде, - отметил Председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий.

В течение нескольких дней конгресса его участники обсудят вопросы безопасности детского отдыха, подбора и обучения вожатых, продемонстрируют современные образовательные практики. По мнению Советника Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Юлии Назаровой современный подход при организации детского отдыха должен базироваться на трех китах – безопасность, доступность и качество. Второстепенного в этой триаде быть не должно, эти понятия и требования равнозначны. Завершится Международный конгресс лагерей на курорте «Роза Хутор» в Сочи 13 октября.

Ирина СИЗОВА