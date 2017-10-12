В Гулькевичском районе заведующая детским садом предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей МБДОУ «Детский сад №28» города Гулькевичи. Ей предъявлено обвинение в трех эпизодах мошенничества, совершенных, в том числе, в особо крупном размере (ч.3,4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в период времени с января 2006 по февраль 2017года заведующая детским садом давала указание подчиненным сотрудникам обналичивать стимулирующие выплаты, выделяемые им из бюджета на поощрение и премирование, и передавать ей часть указанных выплат в виде наличных денежных средств якобы на нужды детского сада. Полученными деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению. В общей сложности заведующая незаконно завладела более 1,8 миллионом рублей, полученными ею от 28 сотрудников.

Она же с ноября 2015 года приняла на полставки вахтера, которого впоследствии переводила на различные должности. Впоследствии мужчина перестал осуществлять трудовые обязанности. Обвиняемая вносила ложные сведения в табеля учета рабочего времени и передавала их в бухгалтерию для осуществления выплат. В результате с ноября 2015 по январь 2017 года на лицевой счет работника были перечислены свыше 125 тысяч рублей, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, женщина издала фиктивный приказ о приеме другого мужчины на работу на должность электоромонтера и с декабря 2010 по июль 2013 года получала за него заработную плату, размер которой превысил 178 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.