В мэрии Краснодара рассказали о темпах ремонта улицы Тургенева

О сложившейся дорожной ситуации на ремонтируемом участке ул. им. Тургенева от ул. Северной до ул. им. Бабушкина рассказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

— На перекрёстке улиц Северной и им. Котовского и ряде других установлены специальные аншлаги с картой-схемой объезда ремонтируемого участка. На прилегающих к нему улицах действуют новые схемы организации дорожного движения. Автомобилистам нужно обращать особое внимание на установленные временные предупреждающие и запрещающие знаки. Справиться с дорожными заторами помогают регулировщики, а водителям необходимо заранее познакомиться со схемами объезда, для движения использовать альтернативные улицы, — сказал Владимир Архипов.

10 информационных стендов со схемами объезда ремонтируемого участка ул. им. Тургенева расположены на перекрёстках прилегающих улиц. Ежедневно справиться с заторами водителям помогают от 10 до 15 экипажей дорожно-патрульной службы, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.