Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным

Минфин отказался от предложений Минобороны по увеличению окладов военных, решив индексировать их только на 4%. Такого повышения довольствия недостаточно, следует из заключения Комитета Думы по обороне.

Комитет Госдумы по обороне счел недостаточным предложенный Минфином размер индексации денежного довольствия военнослужащих. Такой вывод следует из заключения оборонного комитета на проект закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В бюджет следующих трех лет заложена индексация денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которое пять лет не индексировалось, сообщил 2 октября министр финансов Антон Силуанов. Из материалов к проекту бюджета следует, что денежное довольствие военных и приравненных к ним силовиков будет индексироваться ежегодно на 4% — по прогнозной инфляции, как и зарплаты работников бюджетной сферы, федеральных госслужащих и парламентариев.

Жалованье военных не индексировалось с 2013 года, хотя по закону о денежном довольствии военнослужащих размеры окладов по воинским должностям и званиям должны ежегодно индексироваться с учетом инфляции, отмечает думский комитет под председательством Владимира Шаманова.

«Мы действительно, может быть, даже где-то чересчур экономно подходили в этой части. Но сейчас мы, несмотря на все сложности, понимаем, что необходимо обеспечивать рост денежного содержания военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — сказал на прошлой неделе Силуанов (цитата по сайту Минфина).