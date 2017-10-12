〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи решат проблему стекающих в море нечистот

Четверг, 12 октября 2017 07:52
Оцените материал
(0 голосов)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на собрании по вопросам водоснабжения и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Сочи потребовал от подчиненных решить проблему стекающих в море отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава Кубани отметил, что Сочи — город, где проходят крупнейшие международные мероприятия разной направленности, однако на данный момент активно поступают жалобы на состояние коммунального хозяйства. В море плавают оторвавшиеся трубы, а грязные стоки вытекают прямо на пляж, и это, безусловно, испортило отдых туристов. Эту проблему необходимо решать: подавать иски в суд на подрядчиков, которые должны либо произвести ремонт, либо возместить убытки.

Прочитано 58 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным В Краснодаре автобус № 10 временно изменил маршрут »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.