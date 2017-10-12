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В Краснодаре автобус № 10 временно изменил маршрут

Четверг, 12 октября 2017 07:57
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11 октября автобус № 10 изменил свой маршрут в Краснодаре. Это связано с ремонтом улицы Новороссийской, который решили все-таки сделать после жалобы жителей города Владимиру Путину в ходе «Прямой линии».

Теперь в направлении поселок 1-е отделение учхоза Кубань автобусы будут идти по улицам Новороссийской, Волжской, Селезнева, Ялтинской, Северной и далее по маршруту.

Напомним, сейчас в Краснодаре проходит ремонт Садового моста и участка дороги на улице Тургенева. Из-за этого ежедневно водители вынуждены простаивать в многокилометровых пробках. Не спасает и общественный транспорт.

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