Для пребывания в пограничной зоне города-курорта Сочи пропуск строго обязателен!

В преддверии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю напоминают гражданам о правилах пограничного режима.

В Краснодарском крае пограничная зона проходит вдоль российско-абхазской границы и покрывает территорию междуречья Псоу и Мзымты слева от участка автомобильной трассы Джубга – Сочи – граница с Абхазией. В ее границах находятся населенные пункты Нижнешиловского сельского округа Адлерского района – Верхневеселое, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга. На приграничной территории располагаются такие природные достопримечательности как Сказочный каньон, Мамонтово ущелье, водопады Девичьи слезы и Безымянный, озеро Кардывач.

Для посещения перечисленных и других объектов, расположенных в пятикилометровой полосе местности до российско-абхазской границы, необходимо заблаговременно оформить пропуск в пограничную зону. За его отсутствие правонарушителям грозит административная ответственность по статье 18.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 1000 рублей, а для иностранцев, кроме этого, административное выдворение за пределы Российской Федерации.

С начала текущего года пограничники выявили вблизи российско-абхазской границы больше 1300 нарушителей правил пограничного режима. Треть из них – иностранные граждане. Почти все приезжее по решению суда в административном порядке были выдворены из нашей страны.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне Краснодарского края, можно получить по адресу: г. Сочи, ул. Театральная, 5, или по телефону: 8 (862) 266 88 57. Кроме этого, граждане могут самостоятельно оформить пропуск на официальном сайте Федеральной службы безопасности Российской Федерации, либо воспользовавшись интернет-порталом gosuslugi.ru