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В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации по подозрению в невыплате заработной платы

Четверг, 12 октября 2017 10:21
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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «КубаньНефтеСтрой», подозреваемого в невыплате заработной платы 29 работникам указанной организации свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, руководитель предприятия с июля 2014 по март 2017 года  в полном объеме в различное время не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев 29 сотрудникам. Между тем, у директора имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные нужды предприятия. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 1 миллион 450 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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