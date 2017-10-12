В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации по подозрению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «КубаньНефтеСтрой», подозреваемого в невыплате заработной платы 29 работникам указанной организации свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).



По версии следствия, руководитель предприятия с июля 2014 по март 2017 года в полном объеме в различное время не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев 29 сотрудникам. Между тем, у директора имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные нужды предприятия. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 1 миллион 450 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.