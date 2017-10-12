В дом неплательщицы приставы вошли «под прикрытием»

Должнице из Динского района Краснодарского края не удалось скрыть имущество от судебных приставов.



Эта история напоминает шпионский детектив. На исполнение в отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с местной жительницы миллионной задолженности. В ходе проведения исполнительных действий работники отдела навестили женщину на дому, где был составлен акт описи и ареста имущества.



Казалось бы, ничего уникального в этом нет – обычные будни судебных приставов. Но дальше события приобрели совершенно неожиданный характер. Представители Закона несколько месяцев не могли попасть в дом неплательщицы… Ситуация, граничащая с абсурдом. Двухэтажный дом, с документальной точки зрения, является единственным жилищем неплательщицы, и, тем не менее, застать женщину дома ни разу не удалось. По всей видимости, гражданка организовала своеобразную «систему оповещения» и заранее получала информацию о приближении судебных приставов.



Этот исключительно неординарный ход некоторое время работал на должницу. Впрочем, без последствий не обошлось: в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов). Но даже на это не побудило гражданку к поиску конструктивных путей решения долговой проблемы.



Судебные приставы тоже не стояли на месте. Отрабатывая все предусмотренные законом меры, работники Службы не забыли и про «креатив». К удивлению представителей Закона выяснилось, что гражданка выставила свой «единственный» дом на продажу. Объявление появилось на одном из популярных интернет ресурсов. Любопытнее всего то, что гарантом сделки выступило крупнейшее агентство недвижимости. И это при том, что судебным приставом-исполнителем был вынесен запрет на право регистрации в отношении данного объекта недвижимости, проще говоря, переоформить дом на нового собственника должнице бы в любом случае не удалось.



Впрочем, до этого не дошло. Связавшись с представителями риэлторского агентства, судебные приставы представились потенциальными покупателями. Операция планировалась тщательно: на «встречу с продавцом» отправились те работники, которых должница не могла знать в лицо. Это оказалось непросто: за время «осады дома» в адресе побывал практически весь личный состав отдела во главе с начальником. Но всё прошло удачно. В момент, когда по мнению должницы, сделка уже налаживалась, «покупатели» извлекли служебные удостоверения и представились.



Итогом стал арест 18 позиций имущества на сумму в несколько сот тысяч рублей. В ближайшее время всё арестованное добро отправится на принудительную реализацию.