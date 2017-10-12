В Краснодарском крае перед судом предстанет житель Челябинска за дачу взятки сотруднику правоохранительных органов

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины – жителя города Челябинск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).



По версии следствия, 8 сентября 2017 года сотрудники полиции, исполняя свои должностные обязанности на железнодорожной станции Кавказская, расположенной в черте города Кропоткин Краснодарского края, выявили административное правонарушение, совершенное 32-летнем мужчиной, предусмотренное ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака). Представители власти пресекли противоправные действия мужчины и доставили его в дежурную часть полиции для административного разбирательства. Обвиняемый не желая быть привлеченным к ответственности лично передал одному из сотрудников взятку в сумме 5 тысяч рублей. После передачи денег сотрудник полиции вызвал следственно-оперативную группу. Преступные действия обвиняемого были пресечены.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.



Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан