В Сочи стартовала V ежегодная конференция «Взгляд в цифровое будущее»

В Сочи открылась ежегодная общероссийская конференция «Взгляд в цифровое будущее». Организаторами форума традиционно стали Комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества и компания «Ростелеком».

Участниками конференции стали более полутысячи представителей цифровой индустрии, органов федеральной и муниципальной власти, которые внедряют цифровые сервисы в различных регионах России, специалисты из различных отраслей экономики, где активно внедряются цифровые решения - промышленность, медицина, образование, социальная сфера. В работе конференции примут участие Андрей Липов, начальник управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, Илья Массух, глава Фонда информационной демократии и Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком».

В рамках конференции пройдет заседание Временной комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по развитию информационного общества совместно с Центром компетенций «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Модераторами заседания выступят Людмила Бокова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Александр Шепилов, секретарь комиссии Совета Федерации ФС РФ по развитию информационного общества, и Борис Глазков, вице-президент ПАО «Ростелеком» и руководитель Центра компетенций «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Формирование цифровой инфраструктуры - необходимый первый шаг на пути создания цифровой экономики в России. Конференция «Взгляд в цифровое будущее» - уникальная площадка, на которой участники рынка, вендоры оборудования и представители государственных органов могут обсудить все аспекты развития цифровых технологий как на федеральном, так и на региональном уровнях. Наша задача выработать единый взгляд на развитие цифровой экономики и внедрение отдельных ее элементов в различных областях - медицина, образование, промышленность. «Ростелеком» как инфраструктурный оператор играет важную роль в обсуждении всех аспектов развития цифровой экономики в стране», - говорит Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком».

На заседании представители органов власти и члены рабочей группы Центра компетенций расскажут о текущем статусе развития проекта, а также обсудят ключевые вопросы создания инфраструктуры цифровой экономики: развитие сетей 5G, создание цифровых транспортных коридоров, устранение цифрового неравенства, готовность государственных заказчиков к переходу на цифровые форматы взаимодействия между собой и с гражданами. Эксперты обсудят значение цифровых платформ и облачных решений для формирования новой инфраструктуры.

На конференции предполагается также проведение заседания Совета по региональной информатизации правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Председателем выступит Олег Пак, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ.

В ходе конференции пройдут круглые столы с участием представителей органов власти и отраслевых экспертов по темам:

Цифровое Правительство;

Умный город как основа цифровой экономики ИКТ инфраструктура органов государственной власти;

Концессионные и иные модели реализации инвестиционных проектов в сфере ИТ;

Геоинформационные системы на основе отечественного ПО как часть цифровой экономики РФ;

Образование в сфере IT;

Цифровое здравоохранение.

В последний день работы конференции участники мероприятия смогут принять участие в благотворительном забеге, который будет организован компанией «Ростелеком» совместно с фондом «Подари жизнь».