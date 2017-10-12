«Ростелеком» будет обслуживать сети операторов связи в ЮФО и СКФО

«Ростелеком» разработал новое направление работы на рынке B2O (business to operators), в рамках которой компания займётся монтажом, обслуживанием и устранением неисправностей на сетях фиксированной связи и элементах сетей радиодоступа других операторов, а также установкой и эксплуатацией телекоммуникационного оборудования.

«Ростелеком» заключил первые 11 договоров с операторами связи в ЮФО и СКФО в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и в Республике Дагестан. Они предусматривают как строительно-монтажные работы, так и аварийно-восстановительное обслуживание.

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Сегодня «Ростелеком» меняет свои подходы в работе с операторами связи. В рамках новой стратегии на рынке В2О компания становится инфраструктурным провайдером и готова заниматься строительством и обслуживанием сетей других операторов. Сейчас мы активно участвуем в тендерах на комплексное обслуживание сетей связи. Уверен, что данный опыт будет удачным и выгодным как для наших заказчиков, так и для «Ростелекома».

Павел Шалюгин, директор департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Объёмный перечень услуг, которые мы можем оказывать на сетях связи, позволяет операторам избежать издержек, связанных со строительством и обслуживанием сетей. Мы гибко подходим к формированию индивидуального перечня услуг и их тарификации для каждого заказчика. Это позволяет существенно оптимизировать затраты на эти виды работ и направить средства на развитие бизнеса».