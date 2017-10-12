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Конференция РАТПЭ – всегда самые актуальные вопросы инструментальной отрасли

Четверг, 12 октября 2017 16:17
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Утилизация отходов и уплата экологического сбора, таможенное регулирование в ЕАЭС – вопросы, которые находятся на пике интереса участников инструментального рынка в последнее время. Эти и традиционные для отрасли вопросы о ее текущем состоянии и перспективах развития включены в повестку дня Конференции РАТПЭ «Состояние и перспективы Российского рынка электроинструментов и средств малой механизации», которая пройдет 8 ноябряв рамках Московской международной выставки инструментов, оборудования и технологий MITEX 2017 в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на Красной Пресне. Подробнее о конференции можно узнать на сайте выставки.

Принять участие в работе Конференции можно, пройдя регистрацию для посещения выставки.

Ждем всех специалистов на главном отраслевом событии инструментальной индустрии года!

7-10 ноября ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне

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