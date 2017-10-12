В шести районах Кубани чествуют победителей конкурса «Лучший урок письма»

В рамках празднования Международной недели письма, которая проходит с 9 по 15 октября, Почта России наградила дипломами и подарками авторов лучших писем – 13 победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений эпистолярного жанра.

Конкурс «Лучший урок письма», организованный краевым филиалом Почты России при активной поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, проходил на Кубани с 1 марта по 1 августа. Из более сотни творческих работ были определены авторы лучших сочинений в разных номинациях.

В этом году наибольшего успеха добились школьники из Динского, Щербиновского, Крыловского, Усть-Лабинского районов, а также из Тимашевска и Геленджика. В номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма» победу одержала учитель начальных классов школы №13 поселка Щербиновский Лариса Цурикова.

«Радует большое количество писем, поступивших на конкурс, - отметила директор Краснодарского филиала Почты России Елена Бабак. – Это значит, эпистолярный жанр, приобретая новые формы, продолжает жить. Наш конкурс с каждым годом набирает популярность и раскрывает новые таланты. А дети, размышляя о главных человеческих ценностях, постигают не только искусство письма, но и обогащаются духовно».