Краснодарский край занимает второе место по количеству проголосовавших за «убитые дороги»

В региональном отделении Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итоги реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по ТОП-10 дорогам Кубани, за которые на интерактивной карте было отдано наибольшее количество голосов. В рейтинге дорог по стране, Краснодар занял 67 место, поднявшись на две строки по сравнению с предыдущим годом. Стоит отметить, что в столице Кубани стартовал масштабный ремонт дорог, на который власти выделили 3,5 миллиарда рублей. К весне будущего года должны быть отремонтированы 47 участков дорог краевого центра, в числе которых пресловутые улицы Новороссийская и Тургенева. Лидерами по итогам голосования на сегодняшний день являются улица Автолюбителей в г. Краснодаре и улица Киевская в г. Ейске.

Активнее всего на сайте ОНФ отмечают проблемные участки и голосуют жители Ейска, выделившие свои 8 улиц из 10 в ТОПе. В общей сложности за ремонт ТОП-10 дорог в Краснодарском крае на сайте отдано 6417 голосов. По активности участия граждан в голосовании среди всех субъектов РФ мы уступили лишь Самарской области, где за десятку худших дорог региона было отдано 6455 голосов.

Большая часть из обозначенных участков ТОП-10 дорог в Краснодарском крае отремонтирована: произведён ямочный ремонт, осуществлено профилирование с добавлением инертного материала, другие уже значатся в муниципальных и региональных планах ремонта на 2018 год. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае не снижают темпов работы и продолжают мониторинг качества проведения ремонта дорог в муниципальных образованиях края.

«Мы регулярно проводим выездные мероприятия по изучению состояния дорог, где ведутся ремонтные работы, проводим встречи с руководством подрядных организаций, руководителями муниципальных образований края, где работы ведутся низкими темпами». – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае А.Балицкий. – ОНФ добился того, что чиновники стали учитывать мнение активных граждан при принятии решений по ремонту тех или иных дорог».

Общероссийский народный фронт реализует проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», направленный на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах с начала 2017 года. Создана интерактивная «Карта убитых дорог» (http://dorogi-onf.ru/), на которой каждый желающий может отметить дороги, требующие, по его мнению, ремонта в первоочередном порядке. В Краснодарском крае на интерактивной карте на сегодняшний день обозначено 493 участка дорог, протяжённостью 375 километров, за которые в общей сложности было отдано 13418 голосов.