Добро пожаловать, Африка!

На XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прибыли посланцы Намибии, Танзании и Чада. Они первыми прилетели в аэропорт Сочи прямым рейсом из Виндхука и сразу отправились осматривать Олимпийский парк. На каждом шагу африканских гостей аплодисментами приветствовали туристы, отдыхающие сейчас на Черноморском побережье Кавказа.

Всего на молодежный форум в Россию прибудет более 20 тысяч молодых людей из 150 государств мира. Большинство из них начнет знакомство с нашей страной со столицы, в Москве на 14 октября назначен массовый молодежный парад. Однако некоторые участники фестиваля добираются в Сочи через Владивосток, Калининград или Ростов-на-Дону. Во всех случаях в российских аэропортах или на вокзалах гости сразу попадают в радушные объятия молодых россиян, фестивальных волонтеров.

Во время прогулки по Олимпийскому парку Сочи делегация Намибии смотрелась очень здорово! Крепкие молодые чернокожие парни, стройные, изящные девушки. Их часто останавливали, просили разрешения вместе сфотографироваться. Прекрасное получается селфи "Я и гость фестиваля из Африки". Далекая Намибия на глазах становилась более близкой.

- Все мы слышали много доброго о вашей великой стране России, о ее богатой истории, гуманной культуре, о доброжелательности ее людей. Поэтому с большой радостью узнали о проведении фестиваля в Сочи, у нас появилась возможность приехать к вам в гости. Знаете, о чем сейчас я мечтаю? Принять участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Он пользуется огромным уважением во всем мире, трудно найти на планете более авторитетного политика! В газетах написали, что он обязательно приедет на молодежный фестиваль, с нетерпением будем этого ждать, - рассказал молодой инженер Самуэль Ачамуб из Намибии.

Студент экономического факультета Хассан Абдуллай Махамат приехал в Сочи из Чада. Признался, его очень интересуют последние достижения России, особенно в области сельского хозяйства. Как это так получилось, западные страны ввели санкции, а русские крестьяне обернули ситуацию в свою пользу, добились повышения урожаев зерна и овощей! Как они смогли это сделать? Обязательно надо будет узнать!

Таким образом, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинает свою работу! Улыбчивые волонтеры из разных российских городов уже на местах, гостей с каждым часом становится все больше и больше. В пятницу 13 октября в Сочинском институте моды, бизнеса и права открывается выставка детских рисунков "Салют, фестиваль!" В субботу 14 октября на Южном молу Сочинского морского порта пройдет красочный фестивальный концерт. В воскресенье 15 октября во дворце спорта "Большой" Олимпийского парка Сочи состоится церемония официального открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Молодая Россия встречает молодежь из разных государств мира! Салют, фестиваль!

Ирина СИЗОВА