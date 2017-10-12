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США выходят из ЮНЕСКО

Четверг, 12 октября 2017 23:52
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США уведомили ЮНЕСКО о выходе из этой организации, объявил Госдепартамент.
«Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам — Прим. ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО», — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.
Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

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