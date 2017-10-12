На Кубани упростят процедуру выписки льготных рецептов

Вместе с министром здравоохранения региона Евгением Филипповым заместитель главы края также посетила аптечный пункт 13, расположенный на улице Офицерской, и склад ГУП КК «Кубаньфармация».

Как отметила Анна Минькова, многие пациенты жалуются на нехватку льготных медикаментов. В частности, речь идет о лекарстве для людей, больных сахарным диабетом — инсулине. Вице-губернатор отметила, что ожидание получения жизненно необходимого препарата до 10 дней — неприемлемо.

Кроме того, Анна Минькова акцентировала, что одной из острых проблем остается сложная процедура выписки льготных рецептов.

— Люди жалуются, чтобы получить документ, необходимо собрать печати и подписи в разных кабинетах. Рекомендую главам медучреждений отказаться от этой устаревшей системы и сделать ее централизованной, — резюмировала вице-губернатор.