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Новый рейс свяжет аэропорты Краснодара и Санкт-Петербурга

Четверг, 12 октября 2017 23:58
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Компания «Базэл Аэро» сообщила о начале рейсов авиакомпании «Азимут» из Международного аэропорта краевой столицы. В следующем месяце начнется выполнение регулярных рейсов в Махачкалу.
Кроме этого планируется открытие еще пять направлений: Симферополь, Самара, Казань, Омск и Уфа, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма.
«Развитие маршрутной сети региона в обход московского узла позволяет не только сформировать удобную для туристов логистику, но и значительно снизить стоимость перелета, а, следовательно, и турпродукта. Это, в конечном итоге, позволит привлечь на курорты края дополнительное число туристов, повысить конкурентоспособность курортных территорий региона на внутреннем и внешнем рынках», — сказал Константиниди.

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