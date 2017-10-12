Кондратьев предложил на встрече с представителями деловых кругов Германии создать на Кубани Немецкий торговый дом

Уточняется, что предложение прозвучало во время встречи главы региона с представителями деловых кругов Германии в Сочи. По данным краевых властей, Германия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в экономику Кубани. Отмечается, что за последние три года взаимный товарооборот составил около 600 миллионов долларов, из них более 90% — импорт товаров из Германии.

«В крае работают около 30 предприятий с немецким капиталом, но мы заинтересованы не только покупать товары из Германии, но и производить их в нашем регионе. Среди перспективных направлений — развитие машиностроения, дорожно-строительной техники, фармацевтической промышленности, медицинского оборудования», — приводятся в сообщении слова губернатора. Отмечается, что Кондратьев предложил участникам встречи организовать в крае Немецкий торговый дом.

«Это будет способствовать лучшему продвижению немецких компаний на кубанском рынке»