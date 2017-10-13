В Сочи осудили застройщика за мошенничество на 319 млн рублей

Краснодарский краевой суд в четверг оставил в силе приговор бизнесмену из Сочи Артуру Осипову, осужденному за многомиллионное мошенничество при строительстве многоэтажных жилых домов.

"Таким образом, вступил в силу приговор Центрального районного суда Сочи в отношении 59-летнего А.Осипова. Он получил шесть лет колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), а также п.п."а, б" ч.2 ст.165 (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана) и ст.315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно материалам дела, А.Осипов с 2007 по 2014 годы заключал с гражданами от имени строительной компании "Ида" предварительные договоры участия в долевом строительстве нескольких 15-этажных жилых домов по улицам Виноградная, Пасечная и Гагарина в Сочи. При этом фактически многие квартиры в строившихся домах оказались проданы дважды или трижды разным покупателям.

Потерпевшими по делу признаны более 40 человек из Москвы, Тюменской области, Красноярского края. Причиненный им ущерб составил около 320 млн рублей.

По делу также были осуждены еще двое соучастников преступления - 60-летний Нагапет Нагапетян и 33-летний Артем Авджян. Однако, как уточнили в пресс-службе прокуратуры, Центральный райсуд Сочи приговорил их к условным срокам наказания.

"В целях возмещения причиненного ущерба гражданам на недвижимое имущество и счета осужденного наложен арест. Кроме того, прокуратурой принимаются меры, направленные на введение в эксплуатацию указанных многоэтажных домов", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возводимые стройфирмой "Ида" объекты до сих пор не введены в эксплуатацию, в них отсутствует внутренняя отделка, не подведены коммуникации.