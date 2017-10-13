Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту

Строители подняли на проектную высоту 5500-тонную автодорожную арку транспортного перехода через Керченский пролив между Крымом и Краснодарским краем.

Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

"Мостостроители выполнили подъем автодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры - на высоту 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около пяти часов", - говорится в сообщении.

Сложнейшая морская операция по установке арки идет вторые сутки. "В течение ночи арочный пролет будут закреплять, после чего движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновится", - уточнили в инфоцентре.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5,5 тыс. тонн. Ранее в конце августа мостостроители установили железнодорожную арку транспортного перехода.

Морская операция по транспортировке автодорожной арки Крымского моста началась в среду утром, к вечеру конструкцию доставили к створу опор. На все время операции, которая, как ожидается, займет три дня, в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета, плавание судов возобновится в стандартном режиме. После этого начнется монтаж арки в проектное положение, строительно-монтажные работы будут вестись в течение месяца с рабочих площадок, организованных на фарватерных опорах, и не будут влиять на судоходство.

После установки на опоры обе арки обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.