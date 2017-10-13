Пресечена попытка доставки наркотических веществ в ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю

Попытка доставки наркотических веществ на территорию исправительного учреждения пресечена сотрудниками ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из отдела по незаконному обороту наркотических средств ОМВД по Усть-Лабинскому району.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники ИК-6 совместно с полицейскими задержали возле колонии гражданина, при личном досмотре которого был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

После проведения следственных действий на месте происшествия задержанный был доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Экспертиза показала, что в обнаруженным свертке находилось наркотическое средство - каннабис (марихуана), массой около 70 грамм. Установлено, что наркотическое средство предназначалось для передачи на территорию ИК-6 с целью распространения среди осужденных учреждения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.