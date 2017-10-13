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«Краснодар Водоканал» сообщает о снижении давления воды

Пятница, 13 октября 2017 13:16
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В рамках реализации мероприятий по улучшению качества услуги водоснабжения, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнят промывку дренажного водовода диаметром 1000 мм протяженностью 9000 метров. В связи с этим с 08-00 часов 17.10.2017 г. до 10-00 часов 18.10.2017 г. будет снижено давление на сетях водопровода у абонентов частного сектора в Прикубанском, Западном, Центральном и Карасунском округах города.

«Росводоканал Краснодар» приносит своим абонентам извинения за временные неудобства.

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