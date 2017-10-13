В Крымском районе бывший исполнительный директор винодельческой организации подозревается во многомиллионной неуплате налогов

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора ООО «Международная группа винодельческих компаний «Святая Елена», который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, занимая указанную должность, мужчина предоставил в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную за 2014 и 2015 годы, внеся в них ложные сведения, отражая фиктивные сделки с контрагентами. В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму более 42 миллионов рублей, что составило особо крупный размер.

В рамках обеспечительных мер на имущество фигуранта (транспортные средства), а также расчетные счета предприятия наложен арест. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.