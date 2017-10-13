Несанкционированное пребывание в пограничной зоне близ российско-абхазской границы закончилось для группы туристов из подмосковных Мытищ штрафом и административным выдворением. Пограничники выявили правонарушителей в верховьях реки Мзымта на озере Кардывач.

Выяснилось, что группа туристов, среди которых был 10-летний ребенок, прибыла из Карачаево-Черкессии. Они заранее планировали маршрут из Архыза в Красную поляну и знали наверняка, что им предстоит пройти по приграничным территориям обоих регионов. Пропуск в пограничную зону соседней с нами кавказской республики они получили, но не удосужились надлежащим образом оформить пропуска в приграничье Краснодарского края. Жителям Подмосковья пришлось завершить туристический переход раньше запланированного. Пограничники привлекли правонарушителей к административной ответственности и выдворили их за пределы пограничной зоны.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает гражданам, что для посещения природных достопримечательностей и рекреационных объектов, расположенных в пограничной зоне Кубани в пределах междуречья Мзымты и Псоу слева от участка автомобильной трассы А-147 (М-27) Джубга – Сочи – граница с Абхазией, а именно, так называемый «Сказочный каньон», «Мамонтово ущелье», водопады Девичьи слезы и Безымянный, озеро Кардывач и другие объекты в пятикилометровой полосе местности до российско-абхазской границы, необходимо заблаговременно оформить пропуск. За его отсутствие правонарушителям грозит штраф в размере до 1000 рублей и административное выдворение.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне Краснодарского края, можно получить по адресу: г. Сочи, ул. Театральная, 5, или по телефону: 8 (862) 266 88 57. Кроме этого, граждане могут самостоятельно оформить пропуск на официальном сайте Федеральной Службы Безопасности России, либо воспользовавшись интернет-порталом Gosuslugi.ru.