Неплательщик алиментов предстанет перед судом

В Хостинском районе г. Сочи дознавателем отдела судебных приставов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) в отношении 50-летнего местного жителя, длительное время не принимавшего участие в содержании и воспитании ребенка.

Мужчина, имея алиментные обязательства по уплате алиментов в размере ¼ доли заработка и иного дохода ежемесячно, задолжал 550 тысяч рублей на содержание собственной 17-летней дочери. Должник в надлежащей форме был предупрежден судебными приставами-исполнителями об административной, а затем и уголовной ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей, но не сделал из этого никаких выводов.

В апреле текущего года за уклонение от выплаты алиментов он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35 прим. 1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и отбыл административное наказание в виде 150 часов обязательных работ. Тем не менее, долг не только не был погашен, но и продолжал расти.

Результатом стало возбуждение в отношении хостинца уголовного дела, материалы которого в скором времени будут переданы в суд.