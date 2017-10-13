Судебные приставы-примирители

Миром окончилось энергичное противостояние владельцев двух соседних участков в станице Белая Глина Краснодарского края. А начиналось все достаточно драматично – с судебного процесса. В рамках исполнения вынесенного решения судебные приставы-исполнители отдела по Белоглинскому и Новопокровскому районам Управления ФССП России по Краснодарскому краю выехали на исполнительные действия по переносу забора в соответствии с требованиями взыскателя.

Спорная ограда служила границей между двумя домовладениями районного центра по улице Кооперативной. В ходе судебных разбирательств было принято решение: обязать одного из соседей не чинить препятствий при установлении межевого забора между земельными участками.

В итоге граждане, начавшие свои тяжбы с, казалось бы, непримиримого конфликта, после нескольких бесед с работниками Службы пришли к консенсусу и разобрались с межевым забором самостоятельно. Судебному приставу оставалось только зафиксировать исполнение решения суда и документально окончить производство.