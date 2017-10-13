В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении старшего конвоира за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего инспектора спецчасти ИВС подозреваемых и обвиняемых отдела полиции УВД по городу Сочи (далее – старший конвоя). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к обязанностям по службе, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 12 сентября 2017 года конвойным нарядом, где старшим являлся подозреваемый, был принят арестованный для дальнейшего конвоирования. По прибытию на обменный пункт – платформу № 2, железнодорожного вокзала станции Лазаревская Северо-Кавказской железной дороги, старший конвоя ненадлежаще организовал конвоирование арестованного, в следствии чего последний совершил побег, в ходе которого был смертельно травмирован пассажирским поездом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан