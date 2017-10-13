Наталья Костенко: Нам необходимо перенять международный опыт по ограничению свободной продажи «веселящего газа» и запрету его применения не по назначению

12 октября по инициативе Депутата Госдумы Наталья Костенко прошел круглый стол, посвященный проблеме свободной продаже закиси азота («веселящего газа»), предназначенного к использованию в медицинских и производственных целях, в качестве развлекательного аттракциона, который регулярно приводит к гибели молодых людей. Представители Госдумы, МВД России, Минздрава РФ, Минпромторга, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, ФАС, ФТС, обсудили проблемы противодействия неограниченного оборота опасного газа в стране и пришли к выводу о необходимости внесения специальных поправок не только в законодательство России, но и Таможенного союза.

Поводом для проведения совещания стали обращения граждан, обеспокоенных широким распространением в сети интернет развлекательных сайтов, пропагандирующих «веселящий газ» как «отличное решение для всех вечеринок». Согласно инструкциям к применению, закись азота предназначена к использованию в медицине, автомобильной и пищевой промышленности, но интернет-продавцы газа, утверждают, что ее употребление абсолютно безвредно для здоровья человека, хотя по стране регулярно фиксируются целый ряд случаев гибели подростков от применения «веселящего газа».

Так, на одном из сайтов, предлагающем купить веселящий газ, указано, что он «обеспечит прекрасное настроение на весь вечер у всех гостей, море искреннего смеха и веселья. А смех, как известно, продлевает жизнь! В ваших руках ваше настроение и радость». Другой сайт поставщиков закиси азота, в разделе «Закон РФ», со ссылкой на комментарии в СМИ представителей надзорных органов содержит информацию, убеждающую покупателей в том, что оборот и употребление «веселящего газа» в нашей стране законно.

«Нами совместно с экспертами экспертно-консультативного совета по развитию гражданского общества и СМИ был проведен мониторинг, позволивший выявить массу сайтов, рекламирующих и продающих дистанционно веселящий газ, который может приобрести любой пользователь интернета, в том числе несовершеннолетний. Это серьезная проблема, ведь фактически любому потребителю продавцы закиси, которые заботятся только о прибыли, предлагают приобрести товар, используемый по своему назначению исключительно в медицинских (в качестве наркоза), технических, промышленных целях. К сожалению, как свидетельствует правоприменительная практика, несмотря на то, что еще 17 сентября 2012 году Роспотребнадзор, указывав, на губительные свойства закиси, рекомендовал своим территориальным ведомствам выявлять и сообщать в правоохранительные и надзорные органы о фактах распространения и продажи закиси азота для употребления не по назначению, никаких мер по выявлению нарушителей до настоящего момента так и не было предпринято», - сообщила Наталья Костенко.

Результаты мониторинга более двадцати сайтов показали, что благие пожелания Роспотребнадзора так и остались на бумаге: на сегодня приобрести закись азота, может кто угодно, и даже ребенок. На сайтах продавцов содержится масса заманчивых предложений покупки баллонов различных объемов, с разными вкусами, а также инструкции к употреблению с помощью баллона или через вдыхание воздушных шаров. Причем, на сайтах продавцы, помимо продажи закиси азота, осуществляют выкуп пустых баллонов для их последующего заполнения и перепродажи. В таких ситуациях, по причине отсутствия ограничения оборота закиси азота, никто не несет ответственности за качество и безопасность потребляемого в последующем вновь заполненного газом пустого баллона.

Как показало обсуждение, сегодня в действующем законодательстве действительно отсутствуют правовые нормы, запрещающие розничную продажу закиси азота для ее употребления не по назначению. Этим пробелом сейчас и пользуются продавцы закиси, активно пропагандирующие в интернете безопасное и легальное употребление закиси азота. Специалисты, контрольные и надзорные органы, - все пришли к единому мнению о необходимости заполнить имеющийся правовой вакуум.

В этом году Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин, на запрос Главы Комитета Госдумы по охране и здоровью Дмитрия Морозова о необходимости принятия мер по контролю за продажей закиси азота, также сообщил, что "веселящий газ", который в медицине используют для наркоза, необходимо включить в запретительный список, чтобы ограничить возможности для его приобретения.

Однако, по словам заместителя начальника отдела Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Артема Швагера, изучив более глубоко проблему, ведомство пришло к выводу, что внесение в список серьезно ограничит легальное использование газа, которое широко используется, в частности, в пищевой промышленности. Эту позицию поддержал и представитель Минпромторга. Он подчеркнул, что сегодня проблема неограниченной продажи закиси азота остается по-прежнему актуальной, поскольку по фактам гибели молодых людей, в том числе последнего резонансного случая, когда двое студентов РЭУ имени Плеханова были найдены мёртвыми вместе с баллонами закиси азота в самом центре Москвы - на 1-й Тверской-Ямской улице, привлечь к ответственности никого не удастся.

«К сожалению, на практике при выявлении фактов продажи веселящего газа, как средства развлечения, по причине отсутствия императивного запрета на розничную продажу закиси, мы не может привлечь продавцов к уголовной ответственности по ст.234 УК РФ, ст.238 УК РФ. И поэтому для установления причинно-следственной связи между действиями продавца по продаже закиси для ее употребления не по назначению и наступившими негативными для жизни и здоровья покупателя последствиями, важно определить в действующем законодательстве конкретную правовую норму о запрете продажи закиси азота в розницу», - пояснил представитель МВД.

В качестве примера регулирования данной сферы в других странах Швагер привел опыт Дании, Венгрии и Чехии, где установлен запрет на свободную продажу закиси и наказание за применение ее не по назначению.

Заместитель начальника Роспотребнадзора Юрий Киселев сообщил, что уже сейчас продавцов, торгующих дистанционного закисью азота не по назначению, можно привлечь к соответствующей ответственности. Для этого, органы прокуратуры на основании соответствующего обращения по факту размещения на сайтах недостоверной информации о безвредности закиси, ее потребительских свойствах и качествах, могут инициировать подачу соответствующего заявления в суд с требованиями о блокировке сайтов продавцов «веселящего газа».

По данным ФСТ и Минпромторга в России оборот закиси азота составляет порядка 970 тонн в год, при этом примерно 58 тонн ввозится из-за рубежа. Поэтому важно урегулировать проблему не только для России, но и для стран Таможенного союза, обратил внимание замначальника отдела контроля специфических товаров Управления специфических товаров ФСТ Сергей Желонкин.

«По итогам обсуждения было принято решение о выработке законопроекта о запрете свободной продажи закиси и введении наказания за применение ее не по назначению. А также передачи итогов мониторинга сайтов, пропагандирующих применение закиси азота в качестве развлечения, в Генеральную прокуратуру для инициирования их блокировки через суд. После того, как законопроект будет разработан и согласован с Правительством РФ, будет найден механизм по предложению распространить данный запрет и странах Таможенного союза», - подвела итог обсуждению Костенко.