«Краснодар Водоканал» призывает не засорять канализацию

В рамках мероприятий по улучшению качества услуг «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает плановую промывку канализационных сетей города. В настоящее время предприятие ведет работы на сетях водоотведения протяженностью 300 метров диаметром 630 мм по ул. Октябрьской от ул. Советской до ул. Ленина.

В ходе промывки сетей специалисты обнаруживают засоры, препятствующие движению стоков. После их устранения проводится телеинспекция, выявляющая оставшиеся загрязнения. С начала года краснодарский водоканал устранил свыше 7,5 тысяч засоров на сетях, причина которых в большинстве случаев — безответственное отношение отдельных горожан к хозяйственно-бытовой канализации. К сожалению, из-за недопустимых действий некоторых жителей страдают и добропорядочные граждане, соблюдающие правила пользования системой водоотведения.

«Мы призываем всех краснодарцев внимательно относиться к проблеме засоров и помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всех систем водоотведения столицы Кубани, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - С начала года специалистами предприятия выполнена прочистка свыше 270 км канализационных сетей и планируется прочистить еще 90 км. Но без ответственного отношения жителей города к использованию хозяйственно-бытовой канализацией, водоканал будет вынужден продолжать направлять средства на ликвидацию засоров и ремонт оборудования в ущерб модернизации и строительству новых сетей водоотведения».

В ООО «Краснодар Водоканале» работают специальные бригады по мониторингу происхождения засоров. При помощи современного оборудования, устанавливаемого в колодцах, они могут выяснить, какие именно отходы негативно влияют на штатную работу сетей водоотведения. По статистике большая часть засоров возникает из-за синтетических полотенец, создающих большой спрессованный ком, препятствующий прохождению стоков. При попадании данного материала в канализацию образуются плотные и нерастворимые в воде «пробки», а их скопление чрезвычайно опасно для функционирования всей системы канализования: от колодца до очистных сооружений.

Неправильная утилизация самых обычных бытовых предметов ежедневного пользования может нанести непоправимый урон канализационным насосным станциям и очистным сооружениям города, от стабильной работы которых зависит бесперебойное предоставление горожанам услуги водоотведения.

ООО «Краснодар Водоканал» напоминает: запрещается сбрасывать в канализацию строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически не разлагаемые предметы и вещества.