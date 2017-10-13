На насосной станции РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» завершаются работы по ремонту бытовых помещений

Подходят к завершению ремонтные работы в бытовых помещениях на насосной станции третьего подъема РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Помещения предназначены для специалистов участка водопроводной сети Троицкого водопровода: слесарей аварийно-восстановительных работ, ремонтников, электрогазосварщиков, мастеров водоснабжения, инженеров.

На сегодняшний день выполнен уже целый ряд необходимых мероприятий, среди которых замена конструкций окон и дверей, сантехники и радиаторов, электропроводки, замена полов, устройство подвесного потолка, ремонт кровли, водоотливов. А также вместо центрального теплоснабжения в бытовых помещениях смонтирована своя автономная система отопления, что существенно позволит сократить потребление энергии на обогрев помещений и сэкономить финансовые затраты в отопительный сезон.

Благодаря погодным условиям на прилегающей территории ведется благоустройство подъездных дорог и строительство подсобных помещений: навесов для хранения оборудования, боксы для запчастей и деталей, необходимых в системе водоснабжения.

Напомним, от насосной станции 3–го подъема питьевая вода подается с помощью насосных агрегатов в города Новороссийск, Геленджик, и частично в Крымск и населенные пункты Крымского района, поселки побережья Черного моря, а так же в поселки Гайдук и Верхнебаканский. На сегодняшний день РЭУ «Троицкий групповой водопровод» поставляет с НС-3 в среднем свыше 125 тысяч кубометров воды в сутки.

Ремонт бытовых помещений на НС-3 выполняется силами специалистов участка ремонта зданий и сооружений РЭУ «Троицкий групповой водопровод». Данные работы ведутся в соответствии с производственной программой и направлены на поддержание зданий и сооружений в технически исправном состоянии.