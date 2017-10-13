В Краснодаре отпразднуют День Черного Моря

14 октября в 13:00 на улице Кореновская, 35 (г. Краснодар) состоится экологический праздник «Экодвор», который приурочен к Международному Дню Черного Моря. Организаторами уже пятый год подряд выступают Система Coca-Cola в России совместно с Фондом «ЭРА» при поддержке общероссийского движения ЭКА.
Краснодарские студенты, волонтеры и жители города помогут навести порядок на улицах Краснодара, а также соберут для последующей переработки бытовые отходы: макулатуру, пластиковые бутылки, сломанную оргтехнику и батарейки. Приём вторсырья для последующей сдачи во вторичную переработку станет ключевым событием праздника.
На площадках праздника также пройдут увлекательные интерактивные мероприятия для жителей всех возрастов:
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Дармарка, где все желающие могут обменяться не нужными для себя, но полезными для других вещами;
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Книговорот, где можно обменяться прочитанными книгами;
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Творческие мастер-классы по изготовлению экосумок, бумажных подарочных пакетов из вторсырья, художественной росписи стеклянных бутылок;
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Экостарты;
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Экоквест;
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Акция по высадке деревьев.
«Одна из важных задач праздника «Экодвор» – научить жителей обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья для производства новых вещей. Как сократить количество мусора в повседневной жизни, внедряя практику раздельного сбора отходов, как бережнее относиться к природе родного края и как помочь окружающей среде – обо всем этом узнают гости праздника, который мы проводим совместно с нашими партнерами для жителей Краснодара», - отмечает Наталья Толоченко, Руководитель направления корпоративной социальной ответственности по Центральному и Южному регионам.
Краснодар станет одним из 5-ти городов Краснодарского края, где состоятся праздники «Экодвор», приуроченные ко Дню Чёрного моря. Другими городами-участниками станут Анапа, Геленджик, Новороссийск и Сочи. Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 31-го октября в честь события, произошедшего в 1996 году, когда шесть причерноморских стран подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Его главной целью стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит вылов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Елена Цыкало, Руководитель по коммуникациям по Центральному и Южному регионам, Coca-Cola HBC Россия
Тел.: 8 911-110-8787, E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Анна Кудашева, координатор проекта Экодвор»
Тел.: 8 968 703 27 13, E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.