В России выпущена почтовая марка, посвященная XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов

14 октября, в день открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в почтовое обращение вышла филателистическая продукция, посвященная международному молодежному форуму.

На марке номиналом 100 рублей изображён логотип XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, на полях почтового блока — разноцветные руки, олицетворяющие людей разных национальностей, на фоне образов Москвы и Сочи.

К открытию XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов выпущены художественный маркированный конверт и карточка с работами победителей всероссийского конкурса рисунка, проведённого с мая по июль 2017 года.

Марка ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов выпущена небольшим тиражом – 70 000 экземпляров. А это значит, что совсем скоро она станет настоящим раритетом и будет пользоваться особым спросом у коллекционеров.

Участники фестиваля смогут приобрести марки и погасить их специальным штемпелем, а также бесплатно получить почтовые карточки и конверты с символикой Фестиваля на стенде Почты России в Медиацентре XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Также филателистическая продукция поступит в продажу в почтовые отделения по всей стране.

Дополнительно к выпуску филателистической продукции изготовлен штемпель специального гашения для Москвы и Сочи. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в

г. Москве и в Главном медиацентре по адресу Олимпийский проспект, 1.