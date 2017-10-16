Яркие краски фестиваля

В Сочинском институте моды, бизнеса и права открылась выставка детских рисунков, посвященная XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Здесь представлены лучшие из работ, присланных юными художниками разных стран на художественный конкурс "Салют, фестиваль!"

Оказывается, о мире и дружбе на нашей планете можно рассказывать бесконечно, раскрывая при этом самые разные темы. Российская школьница Полина Шаповал из станицы Новоминской Краснодарского края нарисовала хоровод на Красной площади, Урош Стаменич из Сербии - картинки мирной жизни, над которыми навис знак ядерной войны, а юная турчанка Аджар Айлин - мирно беседующих детей на фоне сражающихся взрослых. Очень много работ посвящены истории Всемирных фестивалей молодежи и студентов.

- Самое главное, дети нарисовали яркие, цветные работы. Видно, что юные авторы счастливы, они будут это счастье передавать и дальше. А это значит, у всех нас, у всего нашего мира есть будущее, - отметила член жюри конкурса "Салют, фестиваль!", известный художник-модельер Юлия Иванова.



Ирина СИЗОВА