Молодежь меняет мир

Президент России Владимир Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. В приветственной речи глава государства призвал молодых людей делать мир лучше.

- Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта способны растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось. Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и других различий! — заявил Владимир Путин.

Президент России отметил, что энергия, талант молодости обладают поразительной силой, а молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи.

- Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед, - подчеркнул Президент России Владимир Путин.

Воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые мечты и помыслы в жизнь поможет фестивальное братство, уверен Владимир Путин. Праздник молодежи и студентов в Росиии стал самым представительным за всю его историю. В Сочи приехали 30 тысяч гостей из более чем 180 стран мира. В течение недели участников фестиваля ждут дискуссии, семинары, квесты и лекции по таким темам как экология, здравоохранение, развитие социальных сетей и интернета, наука, образование, социальная помощь и ответственность.

После церемонии открытия Владимир Путин пообщался с некоторыми участниками фестиваля — студентами и молодыми специалистами из Зимбабве, Индии, Индонезии, Малайзии, России, США, Франции, Ямайки. Вопросы молодежь тревожили самые разные. Эколог из Индии Афроз Шах рассказал Президенту России о проблемах природы своей страны. Российский ученый Артем Органов поделился с Владимиром Путиным мыслями о возвращении в Россию ученых, когда-то покинувших страну. Несколько лет назад он сам вернулся на Родину после долгой работы на Западе. Одна из тем встречи — доступность здравоохранения. Врач из Индонезии Гамаль Альбинсаид, который организовал бесплатное оказание медпомощи в обмен на принесенный бытовой мусор для переработки, рассказал о больших проблемах с доступом к медицине. Не обошлось и без вопросов политики. Тему поднял молодой политолог из Франции Николя Шаррас, который решил посвятить себя налаживанию отношений между странами. Преподаватель из США Даниэль Белл отметил, что ни у одного государства нет монополии на то, чтобы навязывать свои решения.

- Мы тратим ресурсы на соперничество, чтобы убеждать в этом соперничестве, а это далеко не всегда ведет к достижению положительного результата для всех: и для проигравших, и для победителей… Во всяком случае, нужно стремиться к тому, чтобы это соперничество не переходило в горячую стадию, не переходило во вражду и тем более в войну. Все-таки нужно по максимуму усиливать второй вектор, а именно вектор сотрудничества в поиске решения общих задач и проблем. Если мы так сможем выстроить отношения, то это пойдет на пользу всем, это безусловно, — поддержал молодых людей Владимир Путин.

Необычной встречей Президент России дал старт обширной программе фестиваля в Сочи. В течение недели молодежь со всего мира ждут — 5000 мероприятий. Это и дискуссии, и спортивные состязания, и концерты, и выставки.



Ирина СИЗОВА