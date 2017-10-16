Экстренное предупреждение распространило МЧС

Утром и днем 16 октября местами в Краснодарском крае — в Апшеронском, Мостовском, Туапсинском районах и городе Сочи — ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра.



Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.



В чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефонам (звонок бесплатный:



«01», «101» — единый номер пожарных и спасателей;.



8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.