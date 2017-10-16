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Экстренное предупреждение распространило МЧС

Понедельник, 16 октября 2017 09:36
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Утром и днем 16 октября местами в Краснодарском крае — в Апшеронском, Мостовском, Туапсинском районах и городе Сочи — ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

В чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефонам (звонок бесплатный:

«01», «101» — единый номер пожарных и спасателей;.

8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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