Краснодар и Бангкок свяжут чартерные рейсы

С 28 октября авиакомпания AZUR Air совместно с туристическим оператором ANEX Tour открывает полетную программу из Краснодара в Таиланд (Бангкок) в рамках зимнего расписания полетов. Полетная программа продлится до 24 марта 2018 года.

Перелеты будут выполняться каждые 11 дней. Таким образом, длительность туристической путевки составит 11 дней (10 ночей). Продолжительность полета в Бангкок из Краснодара составит 8 часов. На обратном направлении время в полете составит 12 часов, в связи с дозаправкой в одном из аэропортов Индии.



Время вылета рейсов из Краснодара запланировано на 20.40.



На направлении будут работать воздушные суда Boeing 757−200 вместимостью до 238 пассажиров.