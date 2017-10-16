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Краснодар и Бангкок свяжут чартерные рейсы

Понедельник, 16 октября 2017 09:39
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С 28 октября авиакомпания AZUR Air совместно с туристическим оператором ANEX Tour открывает полетную программу из Краснодара в Таиланд (Бангкок) в рамках зимнего расписания полетов. Полетная программа продлится до 24 марта 2018 года.
Перелеты будут выполняться каждые 11 дней. Таким образом, длительность туристической путевки составит 11 дней (10 ночей). Продолжительность полета в Бангкок из Краснодара составит 8 часов. На обратном направлении время в полете составит 12 часов, в связи с дозаправкой в одном из аэропортов Индии.

Время вылета рейсов из Краснодара запланировано на 20.40.

На направлении будут работать воздушные суда Boeing 757−200 вместимостью до 238 пассажиров.

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