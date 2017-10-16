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Информацию об исполнительных производствах запретят выдавать без предъявления электронного паспорта

Понедельник, 16 октября 2017 09:42
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Данные о судебных задолженностях россиян защитят. Сейчас на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) можно посмотреть информацию об исполнительных производствах в отношении любого гражданина.

Минкомсвязи ведет переговоры с ФССП о предоставлении таких данных только гражданам, которые авторизуются через портал госуслуг.

Они смогут увидеть информацию только о себе. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству РФ.

Данные об исполнительном делопроизводстве в отношении любого гражданина сегодня находятся в открытом доступе на сайте ФССП.

Чтобы узнать о задолженности человека, нужно ввести его ФИО и дату рождения. В Минкомсвязи информацию о переговорах с ФССП не подтвердили, но и не опровергли.

— Судебную задолженность россияне могут проверить как на сайте ФССП, так и на едином портале госуслуг, — рассказали в пресс-службеминистерства. — На сайте ФССП это открытые данные, на gosuslugi.ru проверить задолженность можно только после авторизации через ЕСИА.

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