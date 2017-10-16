На горнолыжных курортах Сочи впервые в этом сезоне выпал снег

Самые большие сугробы — на высотах более 2 тыс. м, но и на высоте 1,5−1,6 тыс. м тоже есть снежный покров. Температура воздуха там колеблется от +4 °С до -2 °С.
В горах образовался густой туман, который мешает солнечным лучам растопить сугробы. Постоянный снежный покров установится позже.
На горнолыжных курортах Сочи впервые в этом сезоне выпал снегПонедельник, 16 октября 2017 09:47
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Самые большие сугробы — на высотах более 2 тыс. м, но и на высоте 1,5−1,6 тыс. м тоже есть снежный покров. Температура воздуха там колеблется от +4 °С до -2 °С.