Во время матча с ЦСКА на стадионе ФК «Краснодар» повредили экран

15 октября стало известно, что экран, расположенный в гостевом фан-секторе, повредился. Ряд СМИ указывает, что это произошло по вине болельщиков ЦСКА, которые во время матча взорвали петарду, из-за чего и произошло повреждение экрана. На нем появилась широкая белая полоса после матча, сообщает "Спорт Экспресс". Указывается, что футбольный клуб "Краснодар" намерен на предстоящей неделе провести экспертизу, чтобы выяснить, какой ущерб нанесен, виноваты ли в этом фанаты ЦСКА, или повреждение произошло по другой причине. Отметим, ранее "Блокнот Краснодар" писал, что после матча в отделение полиции доставили четырех футбольных фанатов, которые жгли файеры. Сама же игра закончилась для "Краснодара" проигрышем со счетом 0:1.